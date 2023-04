Marie Perroud

née Tâche

TATROZ

Marie est née le 22 juillet 1931 à Granges (Veveyse). Elle y a passé son enfance auprès de ses parents Eugène et Virginie Tâche. Elle était l’aînée d’une fratrie de six filles et un garçon. Elle a vécu une enfance simple mais heureuse, une vie campagnarde où le travail ne manquait pas. Elle a suivi l’école primaire des filles à Granges, puis l’école ménagère à Attalens.

Après sa scolarité, elle a effectué divers travaux: aide ménagère chez des particuliers, puis femme de ménage durant une année dans un hôtel à Genève et ensuite quatre ans dans une famille à Lausanne.

En mai 1954, elle s’est mariée avec Alphonse Perroud, à l’époque cordonnier. Elle a alors emménagé dans la maison familiale de son mari, à Tatroz. Elle a consacré une grande partie de son temps à son Fonfon…