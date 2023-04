Metallica, quarante ans dans les dents

MUSIQUE

Metallica

72 SEASONS

Universal

Que dire de Metallica, si ce n’est des banalités? Du genre que le batteur se la joue un peu, que – franchement – c’était quand même mieux à l’époque de Master of puppets, qu’on ne devrait pas faire subir tant d’outrages à la vénérable Greeny, la Les Paul mythique de Peter Green (Fleetwood Mac), rachetée pour deux millions de dollars par Kirt Hammett… On peut certes se gausser de ces pionniers du metal devenus des archétypes mainstream. Bref, on ferait parfois mieux de se la coincer.

Quarante balais après Kill ’Em All, Metallica sort donc son nouvel album, 72 seasons. Quatorze chansons qui s’étalent sur 77 longues minutes. Et c’est peut-être le seul bémol de ce disque! Depuis longtemps, le quatuor se perd souvent en conjectures, décline au moins douze…