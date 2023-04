Mudhoney, increvables papys du grunge

MUSIQUE

Mudhoney

PLASTIC ETERNITY

Sub Pop

Au rayon des papys du grunge, demandez le groupe qui a le mieux vieilli! Pearl Jam? Sans doute trop mainstream pour les puristes. The Melvins? Peut-être trop doom. Qui reste-t-il? On vous le donne en mille: Mudhoney, le quatuor de Seattle qui a défini le son des années 1990 avec son titre Touch me I’m sick, issu de son EP SuperFuzz BigMuff.

Trente-cinq ans dans les dents, le band vient de publier son onzième album, Plastic eternity. Evidemment, le son a évolué, désormais mâtiné de blues cradingue (l’excellent Flush the fascists, quel beau programme!), de fuzz grinçant (Move under) et de décharges d’adrénaline du meilleur aloi (Human stock capital).

Evidemment, les guitares de Mark Arm et Steve Turner ferraillent comme en quatorze, les atmosphères…