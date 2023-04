GRANDVILLARD

C’est en fin de journée le 31 mars que Noël Raboud, entouré de ses enfants, s’en est allé rejoindre les étoiles et sa chère épouse Gisèle décédée cinq mois plus tôt.

Noël est né le 24 décembre 1925, jour de la nativité. Il avait donc 98 ans… Les années défilent si vite, sans interruption: enfance, adolescence, mariage, paternité, vie professionnelle, vie associative, retraite, veuvage, puis dernier séjour au home.

Durant son enfance et son adolescence, Noël a baigné dans une ambiance familiale, entouré de ses quatre frères et sœur, Julia, Casi, Denise et Gustave. Ses parents, Jules et Maria, leur donnèrent toute leur affection. Maria, la maman, fut emportée par une douloureuse maladie, alors que Noël accomplissait son école de recrues.

S’agissant de sa vie professionnelle,…