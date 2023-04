FRANCE 5, VENDREDI, À 21 H

Maud Crayon remporte de manière totalement inattendue un grand concours concernant la rénovation du parvis de Notre-Dame de Paris. Cette mère de famille débordée, qui a du mal à quitter définitivement son ex-mari, et ne prend jamais le temps de souffler, va devoir trouver l’énergie et la force de gérer cet énorme projet, au budget pharaonique et auquel un grand nombre de décideurs veulent participer. De plus, elle découvre qu’elle est enceinte de quatre mois et croise à la mairie Bacchus Renard, un amour de jeunesse qu’elle avait perdu de vue… ■