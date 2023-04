Parions sport avec…

Uides dos Santos

33 ans, coentraîneur du CS Romontois, soudeur



Chaque samedi, un acteur du foot régional remplit sa grille de pronostics avant le match de son équipe en 2e ligue interrégionale.

1 | X | 2 |

CS Romontois vs Besa/Bienne

«Romont, cent fois. Notre forme depuis la reprise est encourageante. Même si Bienne est deuxième, on va prendre ce match comme un autre.»

| 1 | X | 2 |

Vous préférez… un week-end de Pâques avec ou sans foot?

«J’aime le foot et être au bord du terrain. Un match ne dure pas toute la journée. On a encore le temps pour la famille et les copains.»

| 1 | X | 2 |

… fêter le maintien avec Romont ou la montée avec Cugy?

«Je ne veux pas trancher entre mes deux clubs de cœur. A Cugy, j’ai été très fier de mes joueurs et en ai retiré une grande satisfaction comme entraîneur.…