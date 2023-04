Parions sport avec…

Louis Savoy

24 ans, étudiant dans l’hôtellerie, défenseur de Châtel-Saint-Denis

Chaque samedi, un footballeur régional remplit sa grille de pronostics avant le match de son équipe en 2e ligue interrégionale.

Châtel-Saint-Denis vs Team Vaud M21

«Victoire de Châtel, même si ça va être dur. Nous avons pris l’habitude de faire des bons résultats contre les équipes du haut de classement.»

Vous préférez… un retour salvateur ou un but décisif?

«Un retour ça fait toujours plaisir, surtout dans un moment décisif. Et puis, je n’ai pas gardé grand-chose de mes années de junior aux postes d’attaquant et d’ailier (rires).»

… le rôle du gentil ou du méchant défenseur?

«Avec Loan (Grumser) à côté de moi, qui n’est pas ami avec tous les arbitres, j’essaie d’être le gentil pour apaiser certaines…