Pas d’intensification des activités

Le Tribunal cantonal a donné raison à la préfecture de la Gruyère. Cette dernière avait ordonné l’arrêt d’une partie des activités sur le site de la gravière des Corberettes à Corbières.

GRAVIÈRE. Le Tribunal cantonal (TC) a tranché en faveur de la décision de la préfecture de la Gruyère concernant l’affaire de la gravière des Corberettes à Corbières. La société exploitante de la gravière, Gilbert Brodard et Fils SA, à La Roche, doit s’en tenir à son activité de concassage de matériaux directement extraits du site. Conformément à la décision de la préfecture, en date du 7 juillet 2022, la société exploitante n’a plus le droit de concasser et de recycler des matériaux provenant de l’extérieur du site. Une activité qui était pourtant exercée et qui avait entraîné des réactions du…