Passe-moi les jumelles

RTS 1, VENDREDI À 20 H 05



Mon alpage pour un fromage

L’alpage de Mille se situe à 2200 m dans le val de Bagnes. Comme chaque année depuis six ans, Pierre-Alain Michellod avec sa femme, ses enfants et ses employés y reste durant six mois pour fabriquer un authentique fromage à raclette d’alpage.

Speedway, le cercle de la passion

Depuis toujours, Philippe Bussy a une passion: le Speedway. Des courses de motos sans freins d’une intensité inouïe. Aujourd’hui âgé de 76 ans, l’ancien coureur se remémore sa carrière, sa magnifique ascension, mais également ce terrible accident… ■