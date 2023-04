Placer sa confiance en Jésus

Tribune libre

En réponse à deux tribunes libres parues le 11 avril à la suite de l’interview de l’abbé Deschenaux (La Gruyère du 8 avril).

Pâques est en effet porteur d’espoir et de sens pour toute l’humanité; encore faut-il l’accepter car le problème est que:

– Là où l’Eternel nous dit, «pêcheurs», nous disons… je ne suis pas pire qu’un autre!

– Là où l’Eternel nous dit, «repens-toi et obéis-moi», nous disons… oh mais, c’est moi qui choisis mon propre dieu!

– Là où l’Eternel nous dit «crois au Seigneur Jésus et tu auras la vie éternelle», nous disons… je n’ai pas besoin d’être sauvé, je ne suis pas pêcheur!

Et après on se plaint que notre monde va mal!

Cette mort misérable d’un homme juste sur une croix accomplit la justice de Dieu: la mort de Jésus enlève la condamnation que tous nous…