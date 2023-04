Quand la confiance est là, tout va pour le FC Bulle

En battant la lanterne rouge YF Juventus (1-4), le FC Bulle a quasiment acté son maintien en Promotion League. Il s’agit maintenant de profiter d’une confiance retrouvée pour préparer l’avenir. Et ce dès ce samedi à Bienne, autre équipe en danger.

QUENTIN DOUSSE, À ZURICH

FOOTBALL. Le huitième succès du championnat face à YF Juventus (1-4) était à peine consommé que Lucien Dénervaud rappelait, le ton serein et néanmoins ferme: «Notre objectif (le maintien en Promotion League) est atteint, mais nous devons aller chercher plus, affirme l’entraîneur bullois. L’important est de progresser, de marquer un maximum de points jusqu’en juin et d’être constant. Ça, ça va m’intéresser désormais.»

La constance ne s’acquiert pas sans confiance, la victoire face au cancre zurichois samedi après-midi…