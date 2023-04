Quand un programme est aussi bête que bon

Autant passer aux aveux: le lundi soir, on reste scotchée devant Mariés au premier regard. On n’en est pas spécialement fière, mais on a quelques excuses.

Mes chats, ma télé et moi

AMOUR TOUJOURS. Il y a les émissions nunuches qu’on assume volontiers adorer: Danse avec les stars, La meilleure boulangerie de France (aucun romantisme là-dedans, mais une folle envie de mordre dans les brioches qui gonflent dans le four), ou les séries «pour filles» de Netflix, comme Virgin River. Et puis, il y a les shows qu’on pensait situés de l’autre côté de notre ligne rouge intellectuelle. Mais ça, c’était avant. Avant que notre chef ne nous interpelle: «Tu regardes Mariés au premier regard?» «Heu non… Dieu sait que je regarde des bêtises à la télé. Mais ça, je ne peux pas.» Tiens donc. Notre chef aime…