Réduction temporaire des heures d’ouverture de la permanence de l’HFR Tavel

HÔPITAL. Dès le 1er mai, la permanence de l’HFR Tavel sera ouverte de 8 h à 17 h, au lieu de 8 h à 22 h. Elle fermera également les week-ends et jours fériés. Dans son communiqué, l’Hôpital fribourgeois (HFR) explique qu’à l’instar d’autres hôpitaux, il n’échappe pas à la pénurie de personnel qui sévit depuis de longs mois. «La procédure de recrutement qui court depuis plus d’un an pour engager des médecins cadres sur le site singinois demeure vaine à ce jour. Ce qui incite donc le Conseil de direction de l’HFR à prendre la décision de réduire les horaires de la permanence.» Un point de situation sera effectué miseptembre et, dans l’intervalle, la recherche de candidats se poursuit activement.