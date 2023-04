DAVOS

Roger Pasquier s’est éteint le 29 mars dernier à l’hôpital de Coire, quelques jours après son épouse Sylvia, décédée le 5 mars.

Roger vit le jour le 8 décembre 1934 dans le foyer d’Yvonne et François Pasquier, forestier-chef de la ville de Bulle. Il était l’aîné de trois sœurs et d’un frère. Après sa scolarité obligatoire, il quitta sa famille pour aller apprendre l’allemand à Romanshorn, puis l’anglais à Londres. Ensuite, il fréquenta l’école hôtelière de Lausanne.

Ses études terminées, il s’engagea comme steward chez Swissair et travailla dans des hôtels à Lucerne et St-Moritz. Rapidement, il fut nommé «sector-chef steward». Sa sœur Janine le suivit comme hôtesse de l’air. Plus tard, il devint le plus jeune directeur commercial de Swissair et le premier Romand.

Il commença sa…