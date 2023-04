ARTE, VENDREDI, À 20 H 55

Fraîchement diplômées après cinq ans d’apprentissage du «plus beau métier du monde», Sofia et Louise, jeunes sages-femmes à la vocation chevillée au corps, se réjouissent de rejoindre une maternité. Mais à peine débarquées, les deux amies se heurtent aux cadences folles d’un service au bord de l’explosion. Face au poids de leurs nouvelles responsabilités, l’une et l’autre sont submergées d’émotions, entre euphorie des naissances, pathologies liées à la maternité et angoisse de la mort. Mise à rude épreuve, leur complicité résistera-t-elle à la pression? Du dévouement à l’épuisement, de la précarité à la solidarité, Sofia et Louise découvrent un métier à la dérive. ■