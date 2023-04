Ses racines en Gruyère

A la rentrée d’août, Marie Riley reprendra l’animation des Dicodeurs sur la RTS. Son parcours donnant le tournis l’a amenée à réaliser son rêve: faire de la radio. Mais pour y arriver, elle n’a jamais oublié d’où elle venait.

ANN-CHRISTIN NÖCHEL

Son attachement à la Gruyère ne fait aucun doute. Sans une once d’hésitation, Marie Riley a choisi la chapelle des Marches lorsque le lieu de la rencontre a été évoqué. «Même si je ne suis pas croyante, on a une tradition dans la famille: à chaque fois qu’un événement important se prépare, ma sœur jumelle va allumer une bougie aux Marches.»

Aucun doute non plus sur ses racines gruériennes: son grand-père était instituteur à Bulle et sa grand-mère est la fille de Jules Andrey, «un paysan dont on m’a raconté qu’il aurait été le premier à introduire…