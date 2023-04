THOMAS PESQUET: OBJECTIF FRANCE. En deux missions sur la Station spatiale internationale, Thomas Pesquet a passé plus d’un an dans l’espace et pris 250 000 photos. Il a porté sur la Terre et sur le territoire français un regard que seuls 500 astronautes avant lui ont porté. Il a donc vu des choses qui ne sont pas visibles depuis le sol…

Mardi, à 21 h 10, sur France 2