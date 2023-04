Temps présent

RTS1, JEUDI À 20 H 10

Quand politique et pantouflage font bon ménage

Des conseillers fédéraux qui se placent dans des conseils d’administration très bien payés, juste après leur départ du gouvernement. Des magistrats cantonaux qui touchent de lucratifs jetons de présence après avoir quitté la politique. On appelle cela du pantouflage. Ces comportements peuvent s’avérer très problématiques et ébranler la confiance des citoyens dans leurs élus, ce qui vaut à la Suisse d’être dans le collimateur des régulateurs européens. ■