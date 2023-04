Thierry Maire nommé recteur du Collège du Sud

Né en 1963, Thierry Maire, domicilié à Chevroux, marié et père d'une fille adulte, est originaire de Vaulion (VD). Il est licencié en théologie de l'Université de Lausanne, titulaire d'un brevet d'aptitude à l'enseignement secondaire, et formateur d'enseignants. Il a été directeur adjoint de la HEP Vaud, avant d'occuper le poste de directeur du Gymnase intercantonal de la Broye entre 2004 et 2020. Depuis, il était directeur général de GPMed à Clarens.

«Sa très grande expérience de direction d'école, en mentionnant notamment sa participation à des projets de construction ou d'agrandissement de bâtiments, sa connaissance intime des trois voies de formation, en pleine mutation, qui sont proposées au Collège du Sud, à savoir le gymnase, l'école de culture générale et l'école de commerce, la clarté de sa vision sur l'avenir de l'école et l'énergie positive qu'il dégage font partie des qualités qu'il peut faire valoir pour relever les défis que cette école aura à relever ces prochaines années», assure la DFAC dans son communiqué.