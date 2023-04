Tinke no rè ou furi

Deché-delé

L’è drôlo, ma fâ dza kotyè j’an k’on pou dre ke le furi l’è balébin… tinpru! L’è vré ke prou chovin, du le mi dè fèvrê, no j’an dou tsô. Chinbyè ke la natura châ pâ mé che dê dza keminhyi a chè rèvêyi ou bin chobrâ din chon chono. Lè bordzon budzon trantyilamin ma i châvan ke la nê è le frê puyon rèvinyi.

Ou mi dè janvyé no j’an jou on mache dè nê kan mimo. Ma l’afére l’a pâ derâ grantin. L’a kan mimo fê pyéji ou j’amateu dè chki. Prà dè dzin âmon alâ dzubyâ chu hou rupito. Lè chtachyon dè vêr no chufron dou manke dè nê ma chè dèmênon po trovâ di novalè j’idé. I chàbrè adi lè pye grantè pichtè kemin vê nouthrè j’êmi lè medjà dè raklètè.

Ora, le furi l’è rè inke è in montanye lè kenoyètè dou furi chè mothron dza. Dyora, cherè le toua di gotràjè. On pou dza vêre l’è brantsè di…