Tribune libre

Une «Touraine dépitée»

A propos du projet de réaménagement de La Parqueterie.

Quelle mauvaise surprise en ouvrant mes quotidiens régionaux ce matin du 15 avril! On nous annonce en grande pompe la construction de cinq immeubles et la venue de 800 à 900 habitants à La Parqueterie, à La Tour-de-Trême.

Certes, on me rétorquera que c’était prévu depuis longtemps et on avancera le développement, le futur, le progrès, etc. D’aucuns auraient dit: «Ils sont fous ces Tourains!» Mais de quel futur s’agit-il? Celui de mouvements de 1800 véhicules par jour pour un seul quartier? N’y a-t-il pas déjà assez de logements vacants à Bulle? Un rapide coup d’œil sur les sites internet de l’immobilier et l’on comprendra: les prix sont inabordables dans la région.

A quels prix ces nouveaux appartements seront…