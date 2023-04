Tribune libre

Plainte contre le bruit

A propos du bruit engendré par les trains sur la voie Bulle – Broc-Village.

Je me permets de réagir à la suite des dires d’une personne au sujet du bruit engendré par les trains et les rails (La Gruyère du 20 avril). Et je ne peux qu’approuver ses remarques et partager un sentiment de trahison de la part des TPF, qui nous avaient effectivement promis que cela serait «bien mieux après», une fois la nouvelle voie Bulle – Broc-Village en fonction.

J’habite aussi près de la voie de chemin de fer, mais au niveau de l’ancienne gare, où se trouvent les aiguillages qui séparent la voie normale de la voie métrique, et les voies allant vers chacun des quais. Le seul moment où je n’ai rien entendu des grincements, ce fut pendant quelques jours après les chutes de neige cet…