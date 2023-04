Tribune libre

TGV, «train à grand vacarme»

A propos de la ligne Bulle-Broc.

Si vous suivez un tant soit peu le courrier des lecteurs de ce journal, vous avez appris qu’entre Bulle et Broc roule maintenant un TGV, c’est-à-dire un «train à grand vacarme». Aujourd’hui encore, il est difficile de comprendre comment a-t-on pu transformer une ligne qui avait le potentiel de devenir une desserte locale de type tram (on en parlait déjà dans les années 1990) en quelque chose de peu utile pour la région. Pourquoi – alors que Nestlé n’utilise plus le rail depuis longtemps et que le projet de parc du chocolat n’était pas encore d’actualité à l’époque de la décision des TPF – cette folie des grandeurs?

On m’a dit, mais je n’ose pas le croire, que l’Office fédéral des transports avait des crédits non utilisés et…