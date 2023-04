Un camion se renverse après une manœuvre d’évitement

ACCIDENT. Dimanche vers 9 h, un poids lourd est sorti de la route et s’est renversé sur son flanc droit, a informé la police cantonale. Le chauffeur de 38 ans circulait sur la Hauptstrasse, à Courlevon, quand il s’est déporté en raison de la «présence d’un véhicule inconnu qui circulait en sens inverse au milieu de la chaussée». Le chauffeur n’a pas été blessé et une entreprise a été mandatée pour dépanner le camion. La route a dû être fermée pour l’intervention. Une déviation a été mise en place durant trois heures et quarante-cinq minutes. La police lance un appel à témoin. Le conducteur «du véhicule de couleur claire» et les témoins éventuels sont priés de s’annoncer au 026 304 17 17.