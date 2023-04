Un doublé fribourgeois en Coupe de Suisse

Vainqueurs en 2022, Fribourg Olympic (photo)et Elfic Fribourg ont gardé «leur» Coupe de Suisse samedi à Saint-Léonard. Face à Massagno, la troupe de Petar Aleksic s’est imposée 86-76 après une rencontre haletante. Plus tôt, les joueuses de Romain Gaspoz avaient atomisé Pully 93-43. Grand artisan de la victoire d’Olympic, Boris Mbala a été nommé homme du match. Le capitaine écharlensois a fini meilleur marqueur local avec dix-huit points et quatre rebonds en vingt minutes, le tout devant 3000 spectateurs. Olympic enlève sa 11e coupe nationale et le 38e titre de son histoire. Du côté des Elfes, les 2123 supporters ont assisté à une démonstration de Gabby Nikitinaite et Juliunn Redmond. Les deux étrangères ont inscrit plus des deux tiers des points fribourgeois. Elfic, avec ce 11e trophée…