Un double regard pour révéler une Sarine aux airs sauvages

Janet et Bernard Bailly font exposition commune, au Musée d’art et d’histoire. Sous le titre Sarine-Saane, le couple de peintres fribourgeois présente des paysages réalisés tout le long de la rivière. Une manière de revendiquer une tradition, de Caspar Wolf à Ferdinand Hodler.

ÉRIC BULLIARD

La balade conduit du Sanetsch à l’Oltigenmatt. De la source de la Sarine, près d’un glacier valaisan, à sa confluence avec l’Aar, dans le canton de Berne. Entre les deux, la voici qui musarde, joue à sautecailloux, traverse des champs et des falaises, sillonne le Paysd’Enhaut et la Gruyère. Janet et Bernard Bailly ont suivi son cours, équipés de leur chevalet et de leur boîte de peinture. Dans le froid ou la chaleur, parfois les pieds dans l’eau, ils travaillent dans l’urgence, afin de capter la bonne…