Un Grizzli en quête de grisbi

BANDE DESSINÉE Matz et Fred Simon

LE GRIZZLI,

T. I, UN DRÔLE DE CHABANAIS

Dargaud

En cette fin des années 1960, Guy Roussel est rangé des voitures, littéralement. Ancien boxeur – trois matches et autant de victoires par K.-O. – ancien voyou et soldat d’Indochine, celui que l’on surnomme le Grizzli, vend des DS. Mais le passé est toujours prompt à revenir frapper à la porte et cela n’annonce pas toujours de bonnes nouvelles. Son ami Jo, tenancier d’un petit restaurant, vient de recevoir la visite de Bébert-la-Gambille, une vieille connaissance des années de filouterie, qui vient de faire dix ans de prison et souhaite récupérer son butin. Le ton est monté. Jo appelle ses potes à l’aide et les choses dégénèrent…

Matz, le scénariste du Tueur, aidé du trait fin de Fred Simon, révèle dans ce…