Un parapentiste blessé secouru à Grandvillard

Selon le communiqué de police, les premiers éléments recueillis sur place ont seulement permis d’établir que le parapentiste de 32 ans, domicilié dans le canton, a fait une chute et est tombé au sol. L’endroit étant inaccessible en véhicule et à forte déclivité, la colonne de secours de Bulle a été dépêchée sur place. Elle a pu prendre en charge le blessé avec le médecin de la Rega, et l’amener dans un secteur accessible à hélicoptère, qui a dès lors pu transporter la victime vers un hôpital. Avisés, les spécialistes alpins de la police cantonale sont chargés de l’enquête, en collaboration avec le Ministère public de la confédération, qui est compétent en matière d’accidents d’aviation.