Un septième titre dans la mire pour Elfic

Elfic Fribourg et Césaria Ambrosio affrontent Nyon en finale des play-off dès samedi. Freinée par une blessure, l’arrière valaisanne espère ponctuer sa première saison avec les Elfes par un titre national.

GLENN RAY

BASKETBALL. La finale des playoff de Ligue nationale A féminine met aux prises Elfic Fribourg et Nyon dès samedi. Deux formations qui se sont affrontées six fois cette saison. «Ça fait beaucoup et on espérait presque une autre affiche!» se marre Césaria Ambrosio.

Malgré un bilan immaculé, l’arrière des Elfes et ses coéquipières ne vont pas prendre les Vaudoises de haut. «C’est toujours spécial une finale et elles auront un esprit revanchard, prévient Césaria Ambrosio. Il faudra notamment nous méfier de leur meneuse japonaise Ai Yamada et de leurs intérieures.»

Sûres de leurs…