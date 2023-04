Un supplément de FIFF servi à Bulle

Dix longs métrages issus du Festival international du film de Fribourg seront projetés au Prado du 28 au 30 avril.

CINÉMA. Après le Festival international du film de Fribourg (FIFF), voici venu le temps de la Bulle de FIFF, comme le fromage à la fin du repas. Du 28 au 30 avril, dix longs métrages issus des différentes sections du festival rempileront pour une nouvelle séance sur les écrans du chef-lieu gruérien.

«L’événement avait attiré quelque 800 spectateurs l’année dernière, indiquent Estelle Zermatten et Constantin Ruffieux. Nous espérons que le public partagera cette 2e édition plus nombreux encore.» En étroite collaboration avec le directeur artistique Thierry Jobin et son équipe, les deux organisateurs bullois réitèrent donc leur démarche qui permet de prolonger l’expérience…