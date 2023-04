Un tour du canton en douze étapes

RANDONNÉE. Fribourg rando, ou l’association cantonale de tourisme pédestre, tenait ce week-end son assemblée générale annuelle. Sous la devise «Un jour de sentier, sept jours de santé», l’organisation a notamment abordé la question de la gratuité de ses expéditions. «Le comité a décidé de ne plus faire payer les randonnées, mais d’ajouter cinq francs à la cotisation annuelle», explique la présidente de l’association Madeleine Hayoz.

De nombreuses personnalités du paysage politique fribourgeois et national ont pris pat à la séance. Parmi elles, on retrouve notamment Isabelle Chassot, conseillère aux Etats et future vice-présidente de Suisse rando, ainsi que Jean-François Steiert, conseiller d’Etat. Tous deux fidèles membres de l’organisation, ils ont chacun pris la parole au cours de…