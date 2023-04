Une fresque et des podcasts pour mieux «lire» la Gruyère

Depuis lundi, quatorze ados participent à Swiss Again, un projet collaboratif sous l’égide de Lectures alternatives. Entre le Musée gruérien et Sainte-Croix à Bulle, ils et elles travaillent avec les artistes François Burland et Clara Alloing.

CHRISTOPHE DUTOIT

MÉDIATION CULTURELLE. Imaginez plutôt: depuis lundi, quatorze jeunes Gruériens passent leurs vacances scolaires entre le Musée gruérien et Sainte-Croix. Au programme: réaliser plusieurs tableaux en grand format sur le thème du Ranz des vaches et enregistrer une série de podcasts audio inspirés de poyas peintes. «Le son va à la rencontre de l’image et vice versa», explique Serge Rossier, le directeur du Musée gruérien et chef du Service de la culture bullois. Avec l’idée, en arrière-fond, de «transmettre le patrimoine vivant de la…