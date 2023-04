CIRCULATION. Dans la nuit de jeudi à vendredi, la police a mené une action en Sarine, ciblant les véhicules modifiés non conformes à la Loi sur la circulation routière. Au total, 32 véhicules ont été «spécifiquement sélectionnés et accompagnés jusqu’à un point de contrôle fixe», annonce le communiqué. Ils y ont été examinés en détail par trois experts de l’Office de la circulation et de la navigation. L’action visait également «les usagers de la route qui causaient inutilement du bruit par une conduite agressive». Deux radars mobiles ont aussi été engagés, avec 774 véhicules contrôlés. La police a dénoncé 16 usagers pour comportement, bruit, équipement et infractions LCR et 42 pour dépassement de vitesse. Deux voitures ont été immobilisées car plus en état de rouler. De telles actions…