Victoires au sprint au Grand Prix de Semsales

CYCLISME. Le Grand Prix de Semsales s’est réglé au sprint dimanche. Un exercice dans lequel le Français Théo Pahoffer et l’Israélienne Nofar Maoz se sont montrés les plus rapides. Meilleur junior, le Bullois Johann Risse s’est classé sixième de cette course de 72 kilomètres. Le Gruérien de 18 ans conserve ainsi la tête du classement général du Tour du canton de Fribourg. Côté féminin, c’est la Néerlandaise Dieuwertje Modder – 11e à Semsales – qui conserve la place de leader. Troisième étape le 10 mai prochain lors du Grand Prix du Gibloux.