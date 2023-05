Née Marilley

CHÂTEL-SAINT-DENIS

Agnès Pilloud-Marilley, dite Mion, s’en est allée le 1er mai à Châtel-Saint-Denis dans sa 97e année, entourée de l’affection de sa famille et des bons soins du personnel de la Maison Saint-Joseph. Un dernier hommage lui a été rendu le 4 mai en l’église de Châtel-Saint-Denis.

Agnès naît le 26 novembre 1926 dans le foyer d’Alexis et Jeanne Marilley, à Remaufens. Elle était la plus jeune d’une fratrie de cinq enfants. En 1947, elle unit sa destinée à Armand Pilloud (Chevalier), dit Nini, et eut le bonheur d’avoir cinq filles. Dix petitsenfants et vingt arrière-petits-enfants viendront agrandir la famille au fil des années.

Agnès accompagna son mari dans différents alpages et confectionna des tommes de chèvre dont ses proches n’oublieront jamais la saveur. Elle…