L’Etat de Fribourg lance un nouvel appel à projets intergénérationnels dans le cadre de Senior +. Depuis 2018, Fribourg attribue un budget annuel de 80 000 francs pour soutenir les projets «favorisant l’échange entre les générations et visant à mettre en valeur les compétences des seniors», communique la Direction de la santé et des affaires sociales. Au total, 61 projets ont déjà bénéficié d’une aide financière. Le dernier appel à projets a permis à sept d’entre eux d’obtenir un soutien. Dont un projet gruérien: l’Atelier junior-senior Bulle, qui prévoit d’accueillir des duos d’écrivains en herbe (constitué chacun d’un junior et d’un senior) pour des ateliers d’écriture. Pour cette année, les dossiers peuvent être déposés jusqu’au 30 juin auprès du Service de la prévoyance sociale. La…