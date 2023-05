RTS1, MARDI, À 20 H 10

Renvoi de vêtements: le voyage fou des produits Shein

La marque est incontournable chez les moins de 25 ans, et quasi inconnue chez les plus âgés: Shein bouleverse le monde de la mode à bas prix. En quelques années, le label chinois, vendu uniquement par correspondance, s’est taillé la part du lion de ce juteux marché, au point de valoir aujourd’hui plus que Zara et H&M réunis. A bon entendeur a traqué les retours du leader de l’ultra fast fashion. Résultat: des produits qui parcourent des dizaines de milliers de kilomètres autour du monde. ■