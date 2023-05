Cédric Strahm nouvel entraîneur du FC Bulle, c'est officiel

Football. «Le FC Bulle a le plaisir de vous annoncer l’engagement pour la saison prochaine de Cédric Strahm comme entraîneur de sa première équipe. Le Valaisan de 52 ans possède un profil et un bagage footballistique intéressants. Deux points qui ont séduit le comité. Entraîneur principal du FC Monthey, formation de 1re ligue, depuis juillet 2018, il avait auparavant officié sept ans durant au sein du secteur élite des jeunes du FC Sion», indique le communiqué envoyé ce mercredi matin par le club gruérien.

Cédric Strahm succède donc à Lucien Dénervaud, non prolongé par le FC Bulle après trois ans d'aventure à Bouleyres. Le reste du staff n'est pas encore connu.

«Détenteur des diplômes UEFA A et d’entraîneur professionnel Swiss Olympic, Cédric Strahm est également instructeur ASF. Enseignant dans la vie active, il dirige actuellement le FC Monthey, son club formateur, et est en lice pour se qualifier pour les finales de promotion. Ces cinq dernières années, il a siégé sur le banc montheysan pendant 115 matches entre la 2e ligue interrégionale et la 1re ligue (65 victoires). Avant cela, il avait entraîné les M18 et les M21 du FC Sion. Il avait notamment développé une relation privilégiée avec Peter Zeidler lorsque ce dernier s’occupait de la formation valaisanne en Super League», décrit le FC Bulle.

Le FC Bulle reprendra le championnat de Promotion League le week-end du 5 août prochain.

«J’ai senti que le moment était venu pour moi de quitter le FC Monthey, ma maison, pour relever un nouveau défi sportif. Je suis heureux de rejoindre le FC Bulle et prêt à atteindre les objectifs fixés tout en faisant progresser l’équipe, le collectif et ses joueurs», livre Cédric Strahm dans le communiqué.

Les Gruériens entameront leur préparation de l'exercice 2023-2024 le 3 juillet.

Retrouvez l'interview du nouveau coach du FC Bulle dans La Gruyère de ce jeudi.