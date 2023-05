Délicieusement sombre et lourd

ÉBULLITION. Big|Brave (avec une barre verticale entre les deux mots, comme une épée vers le ciel) a commencé il y a une dizaine d’années par une folk intimiste. Ce vendredi à Ebullition, le trio canadien va démontrer qu’il a fait du chemin depuis ses débuts minimalistes. Désormais, Big|Brave aime les riffs lourds, les saturations du doom et les expérimentations sonores. Venus de Montréal, Robin Wattie (chanteuse), Mathieu Bernard Ball et Louis-Alexandre Beauregard jouent dans une formation singulière: deux guitares, une batterie, mais pas de basse. Ils se débrouillent avec ça pour créer une musique puissante, sombre et d’une densité assez impressionnante.

Leur tournée européenne, forte d’une trentaine de dates (Ebullition est la seule en Suisse), suit la parution de leur album Nature…