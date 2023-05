Entre tension du monde et frivolité des cœurs

Mes chats, ma télé et moi

La saison 1 de La diplomate, nouvelle production de Netflix en tête des séries les plus regardées dans le monde. Et on comprend pourquoi.

LONDON CALLING. Pour peu qu’on aime la géopolitique – la politique tout court, en fait – les arcanes du pouvoir, de l’action et un brin de romance, c’est sûr qu’on va adorer La diplomate, nouvelle pépite de Netflix qui caracole en tête des séries les plus vues dans le monde. L’histoire? Epouse d’un ambassadeur renommé, Kate Wyler est longtemps restée dans l’ombre de son mari Hal, bien que très active sur le terrain. Mais son heure est venue, elle vient d’être nommée ambassadrice en Afghanistan. Car son truc à elle, c’est les zones de guerre. Las! Un porte-avions britannique explose dans le Golfe, une guerre au Moyen-Orient…