A Gym Ursy, les multiples casquettes de Jérémy Coquoz

Au fil des années, Jérémy Coquoz est devenu une personnalité incontournable de Gym Ursy.

Gymnaste, coach et vice-président, il assure une continuité au sein de sa société de toujours.

Avec neuf médailles, les gymnastes glânois se sont illustrés lors des Cantonaux à Romont.

GLENN RAY

GYMNASTIQUE. A Gym Ursy, le nom de Jérémy Coquoz est un incontournable. Et pour cause, le Glânois de 32 ans en compte plus de vingt-cinq sous les couleurs de sa société de toujours. «J’ai commencé la gymnastique à 7 ans et je n’ai jamais arrêté, lance-t-il en souriant. Il y avait un club dans mon village de Siviriez, mais mes parents m’ont inscrit à Ursy. Je n’ai jamais regretté leur choix.»

Au fil des années, le gymnaste a pris l’habitude de se démultiplier au sein de sa société. Dernier exemple en date aux…