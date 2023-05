Ils ont fait le week-end dans le Sud

LA BONNE AFFAIRE

Le FC Siviriez a cueilli un succès capital dans l’optique du maintien en 2e ligue. Samedi, les Glânois se sont imposés 2-3 sur la pelouse de Villars-sur-Glâne. L’entraîneur de Siviriez Samuel Enam était pourtant partagé après avoir gagné ce match à six points. «Techniquement, on peut faire beaucoup mieux. Même si cela n’a pas beaucoup d’importance à ce stade de la saison.» Peu importe la manière, ce succès permet à ses protégés de rester au-dessus de la barre, en 12e position, avant un autre duel décisif ce samedi face à Sarine-Ouest.



LA PHRASE

«On peut tout faire juste, mais si on ne met pas plus de buts que l’adversaire, on ne gagne pas.» MARCO GALHARDO, ENTRAÎNEUR FRUSTRÉ DE HAUTE-GRUYÈRE APRÈS LE NUL 1-1 FACE AU LEADER UEBERSDORF

LE CHIFFRE 5

Comme le nombre de points…