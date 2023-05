La poésie pour libérer la vie

En octobre 2016, l’artiste Grégoire Favre, 38 ans, se donnait la mort en montagne. Ecrivain valaisan installé à Genève, son frère Guillaume lui rend hommage dans Greg ou rien, à travers une poésie éclatée, scandée, vibrante de vie. Un livre au souffle rare, douloureux et magnifique.

ÉRIC BULLIARD

Le livre parle d’un sujet intime, le suicide de votre frère, mais chacun peut s’y retrouver, dans le deuil comme dans la célébration, malgré tout, de la vie…

Guillaume Favre: C’est ce que j’espérais: que l’on ne reste pas sur l’impression d’un texte trop personnel, mais qu’il ait une dimension plus large et qu’il soit aussi perçu du côté de la vie. Mon idée était de faire entendre ce deuil, mais avec mille autres voix qui l’accompagnent et qui font partie de la vie. Je voulais donner une image…