Le centre forestier quitte Riaz pour Hauterive

GROUPE E. La construction d’un centre forestier annexé à la centrale d’Hauterive a commencé le 1er mai, communique Groupe E. Actuellement basés à Riaz «dans des locaux loués et peu adaptés aux exigences de leurs activités», les sept collaborateurs qui s’occupent de l’entretien des 200 hectares de forêts propriété de Groupe E emménageront dans le futur centre forestier en avril 2024. Devisé à 2,4 millions de francs et disposant d’une surface de plus de 1000 m2, le nouveau bâtiment de deux étages comprendra une halle pour les véhicules, une menuiserie, un atelier, un local d’affûtage et un autre pour le matériel d’escalade, un bureau, un local technique, des vestiaires avec sanitaires et douche, ainsi qu’un réfectoire. L’édifice répondra aux exigences du label Minergie et sera chauffé à…