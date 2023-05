Le spectacle de la prédication

Dans le cadre de l’exposition Réformes au Musée gruérien, Anne Régent-Susini, professeure de littérature à l’Université Sorbonne Nouvelle, parlera du rôle des prédicateurs au XVIIe siècle.

XAVIER SCHALLER

Au XVIIe siècle, les prédications extraordinaires déplacent des foules. Stations et oraisons funèbres constituent de véritables spectacles, annoncés, commentés, comparés. Anne Régent-Susini s’est penchée sur ces formes particulières de l’éloquence de chaire. Professeure de littérature française, elle présente une conférence au Musée gruérien le mardi 30 mai – et non le 23 mai comme annoncé initialement par les organisateurs – en lien avec l’exposition Réformes. Et Fribourg resta catholique (La Gruyère du 2 mai).

Votre conférence s’intitule Laprédicationcatholique«extraordinaire»au…