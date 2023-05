Lente descente embrumée

MUSIQUE

Au début des années 1980, le couple Tracey Thorn et Ben Watt se forge une petite réputation dans les milieux jazz underground et rock alternatif britanniques. Avec un succès d’estime tout londonien. Le destin d’Everything But The Girl (EBTG) se scelle en 1994, lorsque le remix house de leur titre Missing se transforme en tube et fait danser la planète entière. Complètement à l’insu de ses auteurs… Mais, grisé par ce succès intempestif, le duo se tourne vers l’électro-pop et façonne ce son lounge music si reconnaissable, avec des albums incontournables comme Walking wounded et Temperamental. Avant de se faire oublier… durant vingt-quatre ans (!).

La semaine passée, le groupe a sorti un nouveau disque aussi attendu qu’inespéré. Après une entrée…