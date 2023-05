Les poisons

La menace

Avec l’élection à la présidence de Vladimir Poutine, ex-directeur du FSB en 2000, les Russes, experts dans l’art du poison, en ont fait une arme centrale de leur arsenal stratégique. Ainsi, ces vingt dernières années, Vladimir Poutine a visé à la fois les opposants à son régime et les anciens espions qui avaient changé de camp. D’Alexeï Navalny à Vladimir Kara-Murza, récemment condamné à vingtcinq ans de prison, d’Alexander Litvinenko à Sergueï Skripal, plusieurs affaires retentissantes ont révélé le bras de fer, aux enjeux diplomatiques et géopolitiques majeurs, qui oppose en coulisses le Kremlin et l’Occident, dans la droite ligne de la guerre froide.

La guerre

Vladimir Poutine se retrouve menacé par l’opposant Alexeï Navalny, qui dénonce la corruption et dont la popularité…