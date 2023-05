Mondes en collision

BANDE DESSINÉE

Jean-Luc Istin et Brice Cossu

GUERRES D’ARRAN, T.I, LA COMPAGNIE DES BANNIS / Soleil

Il y a dix ans naissait Le Monde d’Aquilon, un projet fou, celui de créer un univers de bandes dessinées évolutif, avec de nombreuses séries interconnectées, qui peuvent se lire de fa- çon indépendante ou comme une pièce d’un puzzle plus large. Ce monde est composé de trois continents, dont le plus important, Arran, rassemble les hommes et les races anciennes – elfes, nains, gobelins, etc. A ce jour, son histoire est constituée de près de 80 albums, au point de devenir un incontournable des créations de l’imaginaire francophone, qui n’est pas sans faire penser à Donjon, un autre projet démesuré.

Cette année constitue par ailleurs un événement pour le monde initié par Jean-Luc Istin, et dans…