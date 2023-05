TRAIL

Sixième de l’édition 2022 du marathon Zegama-Aizkorri, Rémi Bonnet a arraché la quatrième place cette année au Pays basque. Dans des conditions météorologiques dantesques, le Charmeysan a terminé les 42 kilomètre de course en 3 heures et 48 minutes, à six minutes du vainqueur espagnol Manuel Merillas.