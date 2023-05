Rendez-vous en terre inconnue

FRANCE 2, MARDI, À 21 H 10

Avec Jarry chez les Inughuit au Groenland

A 1300 km du pôle Nord, dans le village autochtone le plus septentrional de la planète, Jarry et Raphaël de Casabianca rencontrent des familles du peuple Inughuit. Des communautés autrefois nomades, dont certaines continuent de perpétuer les traditions ancestrales. Les Inughuit sont un peuple rare. A peine 700 âmes, blotties à la pointe nord-ouest du Groenland. Lointains cousins des Inuit du Canada, les Inughuit occupent un territoire rude, d’une beauté à nulle autre pareille, où plus aucune route ne mène. Dans cet environnement entre terre et glace, Jarry et Raphaël de Casabianca rencontrent des chasseurs qui ont fait le choix de perpétuer des traditions ancestrales… ■